版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 09:20 BJT

〔标题新闻〕新西兰5月企业信心下降,企业对自身前景的乐观程度亦略微下降--调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8FB017]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐