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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 09:17 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货连跌第三日,玉米期货因天气因素上扬

路透悉尼5月31日电---美国小麦期货周四连续第三天下跌,因担心欧洲经济困境恐打压全球需求,玉米期货仍受到美国乾旱天气的支撑.

CBOT近月玉米Cc1和大豆Sc1期货均有可能创下去年9月以来最大月度跌幅,反映大宗商品全面下滑的走势.

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