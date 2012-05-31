〔中国个股〕超声电子将与英特尔共同开发超级本触摸屏

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月31日电---中国广东汕头超声电子股份有限公司(000823.SZ)周四刊登公告称,其已与英特尔(INTC.O)中国公司达成意向,为超级本(Ultrabook)产业链共同开发一体化电容式(OGS)触摸屏.
超级本是是英特尔为与苹果(AAPL.O)的iPad及安卓(Android)平板电脑竞争而提出的新一代超轻薄笔记本电脑.
公告称,超声电子已为英特尔中国开发OGS触摸屏解决方案.未来根据项目状况和成果,以及市场趋势和超声电子的工厂产能,英特尔中国和超声电子将共同讨论为平板电脑和超级本开发更多OGS触摸屏项目;英特尔中国将帮助超声电子与OEM(原厂委托制造)和ODM(原厂委托设计)厂商建立商务合作关系.
长信科技(300088.SZ)上月亦宣布,将与英特尔合作开发18.5英寸OGS触摸屏,这种触摸屏将主要搭载在一体机(AIO)电脑和超级本电脑上.(完)
--发稿 林琦 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。