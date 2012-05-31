版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 09:40 BJT

《外汇动态》日圆兑美元触及三个半月高点,投资者追捧日圆债券避险

0112GMT---美元/日圆触及三个半月低点78.84,因投资人为躲避欧元区风暴而追捧避险的日圆债券,这使得日本五年期公债收益率(殖利率)来到2010年10月以来最低水准.

避险情绪蔓延也压制其他主要货币兑日圆,欧元/日圆EURJPY=触及四个半月低点97.46,该货币对两个月内已跌近12%.澳元/日圆AUDJPY=跌至六个月低点76.34日圆,据称东京一机构抛盘.

五年期日债收益率JP5YTN=JBTC跌1.5个基点至0.200%.(完)

--编译 李爽;审校 王丽鑫

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐