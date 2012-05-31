〔美国个股〕摩根大通重组造成逾20亿美元亏损的投资部门--金融时报

期货日报：沪铜高位调整压力再度显现
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
路透5月31日电---金融时报报导,摩根大通(JPM.N)正从深陷丑闻的首席投资办公室(CIO)中剥离"特殊投资集团(special investments group)",以重组在5月让摩根大通损失逾20亿美元的CIO部门.
报导援引知情人士称,特殊投资集团将纳入摩根大通的企业部门,且不得寻求更多投资机会.在CIO交易亏损事件中,特殊投资集团并未遭到影射.
报导提到,特殊投资集团所持资产包括无线互联网提供商LightSquared,后者已声请破产保护.
报导称,接替Ina Drew执掌CIO办公室的Matt Zames已决定,该部门应专注于资产负债管理的基本业务.报导并称,导致20亿美元亏蚀的奇异交易活动已经被禁止.
在摩根大通从业30年的资深人士Norma Corio将继续执掌特殊投资集团.(完)
--编译 肖群英;审校 王冠中
进入3月的传统旺季，国内外铜价出现一定程度的反弹，但是依旧没有摆脱2016年12月以来的区间振荡走势。对于未来铜价，笔者认为潜在的利多已经通过价格体现出来。一些利空对铜价的影响却尚未体现，包括基建投资拉动铜消费可能被证伪、地产调整的滞后效应尚未显现和美联储加息带来的潜在冲击。因此，需要关注需求增长难以兑现的拐点到来的风险。
周四沪指振荡走低，失守5日和10日均线，收跌0.51%报3230.03点，成交持平上日。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.67%、-0.72%和-0.51%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.6%、-0.78%和-0.26%。期现价差方面，期现贴水小幅收窄，沪深300、上证50和中证500指数期货贴水分别为-17.10点、-7.71点和-44.63点。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7