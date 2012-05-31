〔路透调查〕ECB将抗拒降息,不过压力逐渐升高(更新版)

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路透伦敦5月30日电---路透调查周三显示,欧洲央行(ECB)可能会抗拒在短期内降息的压力,不过这预测可能不久就会改变,因现在有不少的分析师持其他看法.

欧元区经济恶化的迹象不断增加,促使逾三分之一的分析师--73名中的27名--称欧洲央行年底前将降息.两周前71名分析师中仅有14名做此预期.

不过,在最新的调查中,只有11名受访者认为会在6月7日会议上降息.有46人仍然称央行更可能在较长时间维持利率不变,或可能在明年年末升息.

不过这个比例在缓慢下降,因几乎每天都有黯淡的经济数据公布.

欧元区在第一季未陷入衰退,德国是唯一支撑力量,现在企业调查显示即便德国也在开始下滑.

采购经理人指数(PMI)显示,德国制造业本月萎缩速度为三年最快.

"欧元区未来充斥大量不确定性,包括ECB的政策.在这样的背景下,准确预测政策调整时间比平常难,"巴黎银行分析师Ken Wattret称.

"不过底线是...ECB对逐步复苏的情景假设严重偏离轨道,我们预测传统的政策立场将相应的放松."

能有效改变降息预期倾向的因素,将是希腊离开欧元区造成混乱结果.

最新的调查显示,分析师对于希腊是否会离开欧元区的看法仍然势均力敌,不过略多于半数--56名中的34名--认为希腊将留下.这与两周前的调查一致.

希腊6月17日大选前,料将维持这样的预测.

希腊在欧元区的未来将取决于其组建的政府是否支持以严苛撙节为代价换取救援.

"现在看起来,希腊离开欧元区的可能性高于留下,尽管这会对希腊和欧元区带来影响."

这些预计希腊将留在欧元区的分析师指称,欧元将受到民众和政治层面等的有力支持.

分析师普遍认为ECB下周会议提出最新的欧元区经济增长预测时,将下调今明两年的经济增长前景.

54名分析师中,有37名称ECB成员将下调对2012年增长前景,这将会是2011年6月以来第五次下调.

相似地,53名分析师中,有39名预计ECB也将下调对明年的预测.

"2012年开端比预期好,尤其是德国,"Berenberg Bank分析师Christian Schulz称.

"不过领先指标最近下滑暗示,第二季和第三季将更加疲软,预期在年底时的温和复苏将被推迟."

路透调查显示,ECB成员对通胀的预测将基本与3月持平.(完)