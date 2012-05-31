〔新闻稿〕标普称中国经济若硬着陆或影响欧美亚资本财企业评等

(以下为标准普尔5月30日发布的新闻稿摘要)

5月30日---标准普尔在周三发布题为"债信风险:中国经济硬着陆可能严重影响资本财"的文章称,今年美国、欧洲和亚洲的资本财是最容易受到中国经济硬着陆影响的行业之一.

标普采用了中国2012年经济成长情况的三种假设情形.标普认为基础情形"软着陆"和中间情形一般不会对美国、欧洲和亚洲的资本财企业评级产生太大影响,这两种情形分别指中国经济成长减缓至8%和7%.但经济成长减速至5%的硬着陆可能会导致一些企业评级被下调,尤其是投机级企业.

"支持硬着陆情形的因素包括,政府旨在为楼市降温并抑制通胀的政策,这可能令经济减速程度超过我们的预期,"标普债信分析师Gregoire Buet表示.

许多欧洲经济体衰退以及美国经济成长放缓也可能加剧中国国内经济成长减缓.另外,中国力争从依赖投资和出口转变为强调国内消费的均衡增长模式,如果这一转型速度慢于政府预期,将会成为另一个风险.

"如果中国经济增速大幅降至5%,就像我们假设的硬着陆那样,我们认为资本财领域外资企业营收增幅可能为持平至较低个位数,"Buet说.

"硬着陆可能影响美国、欧洲和亚洲(中国以外)一些投机级发行人的评等,"他补充称.

如果今年中国经济减速至5%,可能导致某些投机级企业评级被下调一个级距.若硬着陆从2012年延续至2013年,或导致中国以外市场的经济成长严重放缓,那么标普或对投资和投机级发行人都采取负面评级行动.(完)