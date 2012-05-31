《热点透视》错过送上门的救命钱,西班牙没有后悔药可吃

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon/Fiona Maharg Bravo;编译 吴云凌

路透伦敦/马德里5月30日电---送上门的援助不要,马德里会为此后悔的.西班牙政府可向欧洲金融稳定机构(EFSF)或马上就要成立的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)借入500-1,000亿欧元,再将这些钱注入银行,这种做法可以直截了当地解决西班牙银行业问题.可是,首相拉霍伊(Mariano Rajoy)仍旧公开否认西班牙需要这样的援助.

他这么做可能有两个原因.首先,马德里对步希腊、爱尔兰和葡萄牙后尘走上援助道路的后果心存顾虑.这不仅是一种污名,可能导致债券市场对西班牙关上大门,并迫使该国向欧元区伙伴寻求更多大范围帮助;政府或许还不得不同意在已有措施的基础上进一步实施改革,以收紧财政和松绑劳动力市场.

另一个原因是拉霍伊执着地期盼有别的办法来挽救国家.欧洲央行(ECB)可以重启主权债购买计划来帮助政府.只要购债规模大到足以震慑市场,就可以将西班牙债券收益率(殖利率)从当前高达6.7%的骇人水准拉低.可以迅速着手此事,然而欧洲央行显然不愿行动.

西班牙政府帮助银行业的最佳办法是从EFSF或ESM获得资金,再直接向国内银行注入资本.这样就能够在避免政府自身债务攀升的情况下扶持银行.此举的困难之处在于需要对EFSF或ESM的使命进行全面修订,而德国是反对这么做的.因此西班牙政府改用向国内最大问题银行BFA-Bankia(BKIA.MC)注入190亿欧元债券的办法.BFA-Bankia可以用这些债券向ECB换取现金,但后者不愿因为这种公然的行为而被看作为政府赤字融资.

德国和ECB有望软化立场,但前提可能是危机进一步恶化,出现希腊退出欧元区的情况.如果走到那一步,西班牙恐将面临挤兑,意大利会陷入困境.届时恐怕就没有足够的资金来援助这两个国家了.拉霍伊应该在还有机会的时候善用这些资金来拯救自己的银行.(完)