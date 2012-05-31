〔中国个股〕中国重工将于下周一起发行80.5亿元可转债,期限六年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月31日电---中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)周四公告称,将于下周一(6月4日)起以网上和网下相结合的方式发行80.5015亿元人民币可转债,期限六年,初始转股价为6.05元/股,募集资金将用于收购控股股东中国船舶重工集团持有的资产及固定资产投资项目等.
公告显示,该期债票面利率为第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.0%、第五年2.0%、第六年2.0%,转股起始日为可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日.
该期可转债向除控股股东中船重工集团及关联股东外的原股东实行全额优先配售,余额部分采用网下对机构投资者配售和上海证交所网上定价发行相结合的方式进行,网上和网下预设发行数量比例为50%:50%,主承销商为中金公司.
去年低迷股市环境令中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)变更再融资方案,由定向增发改为发行可转换公司债,而且融资规模上限亦下降了近35亿元.[ID:nSB1212724]
中国重工去年4月提出定向增发融资方案,融资规模上限为125亿元.但6月份公司对募资方案作出修改,融资上限调整为115亿元.
中国重工周四早盘报5.96元,涨0.08元,或1.36%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。