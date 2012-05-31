〔中国个股〕中国重工将于下周一起发行80.5亿元可转债,期限六年

路透上海5月31日电---中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)周四公告称,将于下周一(6月4日)起以网上和网下相结合的方式发行80.5015亿元人民币可转债,期限六年,初始转股价为6.05元/股,募集资金将用于收购控股股东中国船舶重工集团持有的资产及固定资产投资项目等.

公告显示,该期债票面利率为第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.0%、第五年2.0%、第六年2.0%,转股起始日为可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日.

该期可转债向除控股股东中船重工集团及关联股东外的原股东实行全额优先配售,余额部分采用网下对机构投资者配售和上海证交所网上定价发行相结合的方式进行,网上和网下预设发行数量比例为50%:50%,主承销商为中金公司.

去年低迷股市环境令中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)变更再融资方案,由定向增发改为发行可转换公司债,而且融资规模上限亦下降了近35亿元.[ID:nSB1212724]

中国重工去年4月提出定向增发融资方案,融资规模上限为125亿元.但6月份公司对募资方案作出修改,融资上限调整为115亿元.

中国重工周四早盘报5.96元,涨0.08元,或1.36%.(完)

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