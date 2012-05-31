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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 09:54 BJT

〔日本债市〕因欧债忧虑早盘上涨,10年期券收益率触及九年低点

路透东京5月31日电---日本公债价格周四上涨,指标券收益率(殖利率)触及九年低点,因欧债问题加剧且举债成本上升,促使投资者寻求固定收益资产以求避险.

指标10年期公债JP10YTN=JBTC收益率跌2.5基点至0.815%,之前一度跌至0.810%的2003年7月以来低点.

10年期公债期货2JGBv1涨0.27点至143.70,最高触及143.82,为2010年10月以来近月合约高位.

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