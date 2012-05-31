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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 10:04 BJT

《外汇动态》美元/马币触及六个月高位,上看3.19水平

0142GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY触及逾六个月来最高水准,因担忧西班牙举债成本攀升的银行间机构买入该货币对.

美元/马币升0.5%,报3.1765,此前升至3.1850,为去年12月20日以来最高位.

分析师称,该货币对可能升向此前高位3.1900.下一目标料为强劲阻力位3.1980.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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