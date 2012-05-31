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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 10:12 BJT

〔澳洲数据〕第一季新资本支出经季节调整后较前季增长6.1%,高于预估

路透悉尼5月31日电---澳洲统计局(ABS)周四公布的数据显示,澳洲第一季新资本支出经季节调整后较前季增长6.1%,路透调查预估为增长4.0%.

数据还显示,第一季经季节调整建筑资本支出较前季增长10.5%,第一季经季节调整工厂/机械资本支出较前季下降0.1%.

此外,对澳洲2011/12年度资本支出的最新预估为1,580亿澳元.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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