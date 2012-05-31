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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 10:33 BJT

〔菲律宾经济〕第一季经济较前季成长2.5%,增幅小于预期

路透马尼拉5月31日电---菲律宾后第一季经济经季节调整较前季增长2.5%,略低于市场预估的2.9%,但该国央行在6月会议上料仍将维持货币政策不变.

菲律宾经济规划部门周四公布,第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长6.4%,快于市场预估的成长4.6%.(完)

--编译 郑茵;审校 李爽

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