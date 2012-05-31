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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 10:32 BJT

《外汇动态》美元/日圆下跌,但日本进口商买盘限制跌势

0213GMT---美元/日圆JPY=跌0.3%至78.80日圆,但一日系银行交易员表示,在当前水准下方浮现日本进口商买盘,限制其跌至78.00.该货币对强劲支撑在200日移动均线切入位78.63.

这位交易员说,美元兑日圆承压不仅因为投资者规避风险追捧日本债券,出口商月底抛售美元也是原因所在.(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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