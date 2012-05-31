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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 10:33 BJT

《外汇动态》美元/印尼卢比因外资银行需求上涨,据察印尼央行卖出美元

0212GMT---美元/印尼卢比IDR=ID上涨,交易员指因受益于外资银行和印尼企业的美元需求,同时印尼央行被发现在9,500至9,580区间向部分银行卖出美元/卢比.

印尼央行计划在现汇市场透过定期存款卖出美元,但汇市市场人士未受影响.

美元/卢比的指导价格涨1.4%至9,550,但交易员称,实际的市场价格更高,一些报价甚至高于9,600.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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