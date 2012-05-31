《阳歌专栏》中国需要改变思路 找到支持产业发展的新路

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国需要找到支持重点产业发展的新路**

今天我想给刚刚批准国家战略性新兴产业发展规划的中国政府提点建议：寻找新的方式实施政策。中国政府刚刚通过的计划非常直接，将支持的行业包括可再生能源、新能源汽车、节能环保和新一代信息技术等。

也许不是巧合，中国批准计划的当天，美国宣布对中国产风电塔反倾销调查初裁，将征收反倾销税。媒体本周报导，欧盟可能很快对华为和中兴(0763.HK)000063.SS获得不公平政府补贴进行正式调查。

美国和欧洲正在经历的经济放缓往往会滋生此类保护主义，因政府试图支持处于困境中的国内产业，从而推动国内经济的发展。但是中国也许应该少一些对西方保护主义的指责，多想想对不公平政府支持的调查数量上升是否存在一定的合理性。

昨天我还提到，中国政府将为电动汽车提供新的补贴，如果比亚迪(1211.HK)002594.SS等生产商有机会出口产品，这很可能导致新的调查。中国也在对云计算行业提供积极的补贴，如果此类产品或服务能够出口，也有可能招致类似指责。

中国政府发展高科技行业的心情可以理解，很多国家都有类似的目标。中国需要改变的是对这些行业进行补贴的旧习，这也是一切皆为国有时代留下的产物。这些政策在市场经济环境中已经非常过时，中国需要找到新的途径，而非直接向这些行业提供帮助。

一句话：中国批准国家战略性新兴产业发展规划，显示中国政府仍依赖通过政府补贴支持新兴行业。中国需要放弃补贴政策，以避免贸易争端。

**商务部或对电商领域价格战有所行动**

中国商务部一名高官近日对中国电子商务领域的疯狂竞争表示情形不容乐观，这显然表明情况很糟糕。

当然，地球人都知道中国电商业正处于残酷的价格战中。京东商城、当当网DANG.N、1号店和苏宁电器(002024.SZ)等电商几乎每天都在宣布新的促销活动。更有趣的是，监管部门官员对此发表评论，这暗示政府或很快采取措施缓解这一状况，这很符合中国一贯的做法，但我要对此强烈反对。

据媒体报导，商务部电子商务和信息化司副巡视员聂林海本周在北京的一场活动上表示，在线零售业增长潜力巨大，到“十二五”期末中国的网络零售将突破3万亿元。但他同时也指出，电商企业并不是去互相学习、取长补短，现在还在打价格战、相互攻击，假如这种局面不改变，电商行情不容乐观。这一趋势已令多数企业深陷亏损。很多电商企业最新发布的财务报表就反应了这一点，当当网以及新近上市的在线折扣零售商唯品会(VIPS.N)新一季财报均显示大幅亏损。

所有这些都不是什么新闻了，因为价格战现在已持续近一年了。但真正应担心的是，商务部公开表示对该领域的担忧，因监管部门在市场状况有序的情况下，一般应对市场动态保持低调和公正。这些表态表明，商务部或正考虑采取措施为这一竞争态势降温，或许会召集几家大型电商企业，试图让他们淡化价格战。商务部去年曾采取过类似行动。当时，商务部试图调解华为HWT.UL和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)的专利之争。这一干预举动并不很恰当，我怀疑是否产生了效果，试图干预电商业的竞争可能也会出现类似结果。

中国监管部门或许希望防止这种破坏性局面失控，这多少是可以理解的，但西方国家的经验告诉我们，在这种情况下政府干预通常只会让情况变得更糟，而市场力量才是解决这些问题的上策。

一句话：对电子商务领域的价格战，商务部应保持公正，让市场力量解决这一问题。（完）