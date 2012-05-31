《Maguire专栏》玉米市场空方有行动过头的风险

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 隋芬/李爽

路透芝加哥5月30日电---投机客大举解除多头仓位,且未平仓的卖权合约增多,都表明交易商并不认为,在美国进入作物生长季高峰之际,玉米最近一波疲势已到尽头.

虽然技术图形显示玉米还会遭遇更多卖压,但土壤干燥对整体作物收成构成威胁,同时饲料需求还看似升温.此前小麦价格上涨,巩固了玉米在主要饲养区作为主要饲用谷物的地位.

这说明,虽然玉米近期的螺旋下跌值得玉米空头欢欣鼓舞,但不久后或出现趋势变化,这种可能性在日益增大.

**投机客割肉**

投机客的玉米多头仓位规模达到年内高点(接近28.5万口,或14.2亿蒲式耳),是在种植意向报告于3月末发布的前夕,而接下来在美国农业部报告显示农户的玉米种植面积将达60多年来最大后,非商业性的多头仓位被削减了近10万口(5亿蒲式耳).

投机客把多仓规模削减到了2010年中以来最低水平,而与此相伴的是,7月玉米合约每蒲式耳下跌了约1美元(16%),降至2010年收割季以来最低.

浏览玉米价格与非商业多仓规模情况,请点选(link.reuters.com/rub58s)

综上所述,投机客多仓规模与玉米价格这种同时下滑,帮助打消了一大担忧,即玉米价格在2011年一轮涨势中达到历史高位后,现在仍处于投机性的泡沫中.

**空头仍在增加**

投机客仓位下降或已令价格自3月中旬所及高位明显回落,但9月沽出期权未平仓合约最近上升,明显说明许多交易员预计后市价格将续跌.过去10周投机客有近5亿蒲式耳的卖盘.

实际上,9月5美元的沽出期权未平仓合约自3月末以来飙升逾200%至25,000口,因随着种植季到来,大规模种植玉米的农民种植面积接近纪录水准.

浏览9月玉米沽出期权未平仓合约图表,请点选(link.reuters.com/sub58s).

沽出合约上升表明,交易员预计若作物生长条件有利收成,那么价格还有下跌空间.这些作物将在9月期货交割期间成熟.

实际上,行权价在4.50和4.40美元的沽出期权未平仓合约规模甚至更大(均超过40,000口),表明至少还有一些交易员认为,在8月24日期权到期之前,9月期货合约价还会跌0.70美元.

**乾旱疑虑开始侵袭市场**

沽出期权未平仓合约可能已经达到了严重看空的程度,而最近围绕许多主要玉米种植区旱情的传言也越来越多.美国最主要的玉米产区爱荷华州以及仅次之的伊利诺伊州自作物开始生长以来一直缺少降雨,导致美国农业部在最新作物生长报告中下调品质评估.

刚出土的庄稼要实现最佳生长潜力,非常需要定期降雨的滋润,长期缺少降雨会对整体作物潜在产量产生严重影响.

天气预报目前预计旱情不会缓解,玉米种植带多数地区乾旱天气料仍持续.

但由于7月中旬才是玉米最敏感的依赖湿度阶段(授粉期),天气条件明显还有一些改善时间,可以帮助新作提高收成.

**大量投机空头开始回撤?**

除了最近几周削减玉米市场多头部位以外,大型投机客还大举扩大空头部位,因为美国玉米开始生长,且整体供应预估偏高.实际上,3月末至5月中期间,非商业空头部位增加逾60%至174,000口.

但由于缺少降雨,新作开始面临生长压力,交易商开始削减部分空头,以防持续乾旱进一步冲击未来整体作物产量.

5月的第三周,交易员买回超过40,000口的空头部位,若天气情况仍然不利,未来数日可能还会有更多空头回补浮现,价格水准指向已经确立的下行目标,比如9月合约为5美元,7月合约为5.50美元.

这种空头部位的动能逆转可能首先显示,最近价格下滑之后,交易员开始略微调整对玉米市场的观点.

基于技术图形投资的交易员短期内可能依技术触发机制继续扮演活跃的卖方,但甚至就连技术上看一些动能指标已经开始传递出超卖信号,应在未来几日促使基于技术分析的卖盘降温.

这个市场的整体倾向目前似乎仍偏于下行.但乾旱疑虑加上技术图卖超信号应促使最近的卖压很快开始缓解.(完)