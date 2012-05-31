《国际主要央行公开市场操作一览》--5月31日

路透上海5月31日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/30 买入公债 47.4 08/15/2020 - 05/15/2022

5/29 卖出公债 -86.4 07/15/2014 - 05/15/2015

5/24 买入公债 18.4 02/15/2036 - 05/15/2042

《本周主要新闻》

--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦呼吁进一步放松政策以压低高企的失业率,而另外两位美联储官员则认为现在无需采取更多行动,凸显美联储内部对下一步行动的看法存在分歧.[ID:nSB1551594]

--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟对"随意性的"政策决定发出警告,令有关美联储如何更好地阐释其政策行动的争论升温. [ID:nSB1571374]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/29 七天期反向交易 511.76 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,120.00 0.26%

5/30 91天期反向交易 83.07 --

七天期反向交易 5.00亿美元 0.66%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示,货币动能显示中期内不存在通胀风险,需要假以时日才能看到欧洲央行长期再融资操作(LTRO)全面的积极效果.[ID:nSB1567524]

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称,拯救银行的责任在于各国政府,目前并未讨论欧洲央行重启公债买进或长期贷款.[ID:nST0522165]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 30,710

上周三 29,220

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当期变化 +1,490

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁山口广秀暗示,他们目前已采取足够多的货币刺激举措来对抗通缩,呼吁政府为经济松绑,应对一直令物价上涨乏力的劳动力萎缩问题.[ID:nSB1576402]

--央行总裁白川方明表示,日本央行将通过资产购买计划,继续对抗通缩.[ID:nSB1566616]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--一位接近台湾央行的消息人士周一表示,央行已决定将在6月21日召开第二季的全体理监事会议.目前市场分析师多认为,央行料将维持利率不变.[ID:nST0521615]

--台湾央行周三公布,当日共发行2,554亿台币存单,相较存单到期金额3,290.5亿,存单发行余额减少736.5亿.[ID:nST0522373]

--台湾央行周二公布,当日共发行725亿台币存单,相较存单到期金额3亿,存单发行余额增加722亿.[ID:nST0521915]

--台湾央行周一公布,今日共发行2,739亿台币存单,相较存单到期金额2,943.5亿,存单发行余额减少204.5亿.[ID:nST0521519](完)

--整理 李宏薇; 审校 冉莹

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]