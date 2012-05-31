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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 11:17 BJT

《日本经济焦点》4月工业产出增幅放缓且不及预估,引发复苏力道担忧

* 4月工业产出较前月成长0.2%,预估为成长0.5%

* 制造业者预计5月产出下滑3.2%,6月升2.4%

* 中国经济放缓和欧债危机给经济前景构成风险

路透东京5月31日电---日本4月工业产出增幅慢于市场预估,中国经济放缓以及欧债危机或将打压日本脆弱的经济复苏.

该数据或导致日本央行面临压力需维持其极度宽松货币政策,以令经济保持在复苏轨道.日本经济摆脱去年底的低迷状态,今年第一季度恢复成长.

不过,央行目前料不会采取进一步的宽松举措,除非市场围绕欧债危机的疑虑引发日圆飙升.

日本经济产业省周四公布的数据显示,4月工业产出增长0.2%,增幅远远不及3月的增1.3%,也低于市场预估中值0.5%,因库存上升导致部分制造业者削减产出.

制造商表示,预计5月工业产出将下滑,而6月料回升.但分析师称,欧债危机和日圆升值构成的风险,让人有理由对日本经济的复苏步伐保持警惕.

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