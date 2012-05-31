《热点透视》希腊外资银行的救助问题,突显欧洲统一市场面临分裂风险

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay; 编译 李春喜

路透伦敦5月30日电---欧洲金融系统正在分裂并陷入割据,这在希腊银行业外资巨头Emporiki向希腊央行求助遭拒时更加突显.Emporiki是法国农业信贷银行(Credit Agricole)在希腊的子公司,当其向希腊央行请求"紧急流动性援助(ELA)"时,曾救助其他国内银行的希腊央行却不愿相救,这是欧洲本应当统一的金融市场出现的另一道裂痕.

ELA是银行融资无门时的最后求助对象.在2010年同业拆借市场流动性首次枯竭之时,希腊银行业向欧洲央行求助.不过评级一再下调打击了他们抵押品的质量,再加上储蓄外流,他们只能把质量较次的资产抵押给本国央行换取现金.

理论上,在该国运营的所有银行都有资格获得希腊央行的慷慨援助.但在实际上,外资银行的求助往往被拒绝.希腊央行不愿相助并不令人意外.因为与欧洲央行(ECB)的常规操作不同的是,ELA的亏损将由各国央行自行承担,而且希腊本国的银行已经申请了540亿欧元的ELA贷款.希腊央行也可以说,如果国内的塞浦路斯和法资银行真的急需流动性,资金也应当由各自的母公司或本国央行提供,这似乎也不无道理.

但这种差别对待会产生两个后果.第一,增加了跨越国界蔓延的风险.由于Emporiki吸收的存款不能完全支付贷款,法国农业信贷银行向其提供了52亿欧元的融资和资本.如果希腊重新采用本国货币德拉克马(drachma),法国农业信贷银行将会遭受巨额损失.

在希腊运营的塞浦路斯银行,比如Cyprus Popular Bank,面临的问题可能更大,因为该行超过40%的贷款都投放在希腊.为了补充在希腊吸收的存款,他们将不得不向本国规模更小的央行申请ELA.

从更长期看来,各国之间可能会障碍林立.理论上,欧盟共同市场意味着所有银行都可以在共同市场内的任何一个地方经营.如果救助只提供给本土银行,各家银行都将面临压力,把业务都集中在国内市场,而缩减在国外市场的放贷.

部分欧盟银行已经尝试限制国外子公司的曝险,要求他们在当地吸收存款的数量与贷款相当,或利用ECB贷款填补缺口.长此以往,即使作为共同货币的欧元保留下来,统一的金融市场也将不复存在.(完)