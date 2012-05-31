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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 11:15 BJT

〔东京美债〕公债价格微升,欧洲相关疑虑推动收益率降至60年低点

路透东京5月30日电---美国公债价格周四在亚洲市场微升,推动10年期公债收益率(殖利率)降至至少60年以来最低,因欧洲借贷成本不断上涨,促使投资者寻求避险的固定收益资产.

10年期公债收益率US10YT=RR从周三纽约尾盘的1.619%下滑至1.615%,亚洲盘初一度降至1.595%.根据路透追踪的月度数据显示,这些水准为至少60年以来最低.

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