《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:高位盘整,此前债券市场动荡

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IFR 5月31日电---美元兑日圆以外亚洲货币周四早盘在高开水平附近盘整,此前在隔夜大幅波动,因欧洲和美国债券市场剧烈动荡.

西班牙银行业忧虑主导了本周的市场,西班牙距离成为欧元区第四个申请纾困资金国家似乎只有一步之遥.月底可能尚未助推市场情绪,在5月遭遇风险资产大跌后,希望彻底破灭的交易商依然作壁上观.

爱尔兰围绕财政协议举行全民公投成为下一个重要事件,由于欧元区主权债务惹人担忧,将于周五晚间出炉的美国非农就业岗位数据的重要性已位置靠后.(完)