《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:高位盘整,此前债券市场动荡

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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IFR 5月31日电---美元兑日圆以外亚洲货币周四早盘在高开水平附近盘整,此前在隔夜大幅波动,因欧洲和美国债券市场剧烈动荡.
西班牙银行业忧虑主导了本周的市场,西班牙距离成为欧元区第四个申请纾困资金国家似乎只有一步之遥.月底可能尚未助推市场情绪,在5月遭遇风险资产大跌后,希望彻底破灭的交易商依然作壁上观.
爱尔兰围绕财政协议举行全民公投成为下一个重要事件,由于欧元区主权债务惹人担忧,将于周五晚间出炉的美国非农就业岗位数据的重要性已位置靠后.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。