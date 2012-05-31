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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 11:22 BJT

〔香港股市〕恒生指数悉数回吐年内涨幅,因欧债危机与中国经济疑虑

路透香港5月31日电---香港股市料将录得14年来最差的5月表现.欧元区危机升级,以及市场对中国经济的担忧,已经悉数抹去恒生指数今年以来的涨幅.

0239GMT时,恒生指数.HSI下挫1.4%报18,425点,1月触及的盘中低点约18,302.8被视为支撑位.该指数5月迄今下跌12.7%,今年以来下滑0.1%.

恒生指数预计将呈现自去年9月以来的最差月度表现,以及1998年以来最糟糕的5月走势,当时指标股指均下挫14%.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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