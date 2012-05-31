〔企业并购〕嘉能可和Xstrata将于周四向股东递交合并计划细节

路透伦敦5月31日电---大宗商品交易商嘉能可(GLEN.L)和矿商Xstrata XTA.L将于周四向股东递交让人期待已久的合并计划细节,其中包括一项为期三年的留任奖励计划.根据该计划,Xstrata执行长Mick Davis将获得价值数千万美元的奖励.

Davis将出任合并后公司的执行长,其将放弃这宗300亿美元收购交易带来的"管理权变更"补偿.但他料将获得大量股票奖励,因公司想确保在该交易过后其能继续留任.

忧心嘉能可公司治理的Xstrata股东认为,Davis执掌合并后的公司值得肯定,但周四将关注其所获留任奖励的规模.在本月稍早召开的Xstrata年度股东大会上,逾三分之一的具有投票权股东拒绝了奖励计划.

嘉能可提出以每2.8股新股换取1股Xstrata股票的价格收购后者剩余股份,以结束这一持续已久的计划,打造一家综合性矿业和贸易巨鳄.嘉能可现已拥有Xstrata近34%股权.按当前价格计算,此收购案规模略低于300亿美元.

Xstrata的股东通告和嘉能可的新股发行章程或将确认这些条款,双方之前曾表示将在5月底前公布.不过,嘉能可仍可以在临近股东投票前的几天内提高出价.

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投资者还将仔细审查文件了解细节,包括该公司与反垄断监管部门协商的最新情况以及股东投票时间,投票预计将在7月初举行.(完)