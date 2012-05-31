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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 11:46 BJT

〔日本经济〕日圆升值和日股下跌并不反映基本面因素--财务大臣安住淳

路透东京5月31日电---日本财务大臣安住淳周四表示,日圆升值及日本股市下滑并不反映经济基本面,他正密切关注汇市波动是否过度.

他对记者表示:"这些(日圆升值和日股下跌)完全不反映日本的经济基本面."

在被问及日圆升值问题时,他表示:"有一点投机性因素.我将继续密切关注投机客的操作是否变成一边倒的情况."(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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