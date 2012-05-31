〔中国新债〕国开行下周二将第三次增发五期固息债,总额至多300亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月31日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(6月5日)对今年第18-22期金融债券第三次增发,期限包含一年、三年、五年、七年和10年,增发量各不超过60亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,增发各期债券均采用单一价格(荷兰式)招标方式.增发债券上市后同对应的原债券合并交易.
国开行4月17日招标发行的上述五期债券,从一年期到10年期,票面利率分别为3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%.国开行当时并公告称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.
国开行随后在5月8日和5月22日对该五期债进行了两次增发,最近一次的中标(加权)收益率分别为2.8618%、3.5003%、3.8156%、4.0001%和4.1117%.
本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第三次增发债.具体条款如下:
第18-22期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 各不超过60亿元
票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%
招标时间 6月5日9:30-10:30(一、三、五年期)
6月5日9:30-11:10(七、10年期)
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 6月7日
起息日 4月23日
分销期 6月6日-6月7日
上市日 一年期为6月11日;三至10年期为6月13日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。