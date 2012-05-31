〔澳新汇市〕澳元和新西兰元维持跌幅,因西班牙相关忧虑加深

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透惠灵顿/悉尼5月31日电---澳元和新西兰元兑美元和日圆周四维持深度跌幅,因对西班牙的担忧加深,澳元和新西兰元或录得八个月来最大月度跌幅.
澳元兑美元AUD=D4在六个月低位徘徊,现报0.9700,纽约市场报0.9714,自上日来已下跌1.2%.该货币对一度跌至六个月低位0.9673.重要支撑位在0.9664,据称0.9650下方有停止单.若跌破该水平,将看向10月4日低位0.9388.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。