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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 11:34 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元维持跌幅,因西班牙相关忧虑加深

路透惠灵顿/悉尼5月31日电---澳元和新西兰元兑美元和日圆周四维持深度跌幅,因对西班牙的担忧加深,澳元和新西兰元或录得八个月来最大月度跌幅.

澳元兑美元AUD=D4在六个月低位徘徊,现报0.9700,纽约市场报0.9714,自上日来已下跌1.2%.该货币对一度跌至六个月低位0.9673.重要支撑位在0.9664,据称0.9650下方有停止单.若跌破该水平,将看向10月4日低位0.9388.

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