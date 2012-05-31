美国暗示可能绕过联合国对叙利亚采取行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国5月30日电---美国常驻联合国代表赖斯周三表示，如果联合国安理会不迅速采取行动向叙利亚政府施压，结束对反对派长达14个月的镇压，联合国成员国可能被迫考虑绕过联合国采取行动。

国际特使安南的副手Jean-Marie Guehenno向安理会表示，对安南终止叙利亚暴力所作出努力的影响给出悲观评价。赖斯对记者表示，叙利亚冲突有三种解决途径。

第一种是叙利亚政府决定遵守安南的六点建议，停止对叙利亚城镇进行军事攻击，撤出重型武器和军队，并与反对派进行“政权交接”谈判。

第二种是安理会向叙利亚施压，迫使叙利亚接受安南的和平计划。

这两种情况看起来都不大可能出现，因叙利亚政府没有显示出履行承诺的兴趣，而且俄罗斯明确表示，不同意安理会加大向叙利亚政府施压。

“这两种情况不会出现，似乎只剩下一种情况，而这种情况是最差的。”赖斯说道，并表示很不幸的是这种情况看起来“最有可能”。

“暴力将升级，冲突扩散并加剧。这将牵连该地区其他国家，宗派对抗特征更加明显，危机不只局限在叙利亚，将包括整个地区。”

赖斯表示，这种情况下，安南的和平计划将流产，叙利亚暴力将变成“各方力量支持下的冲突”。

“联合国安理会成员国和国际社会没有选择，只能考虑是否准备好在安南的和平计划和安理会以外采取行动。”

赖斯并未指明她说的是什么样的“行动”。美国曾在科索沃和伊拉克领导未经安理会批准的军事干预。目前为止，美国和其西方盟国拒绝采取军事行动，并表示不会武装叙利亚反对派。（完）