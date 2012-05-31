〔中国汇市〕人民币兑美元创年内新低,西班牙需外援忧虑升温重创欧元

* 西班牙需外部援助的忧虑升温,欧元孱弱

* 中间价大幅低开,即期汇价大跌

* 人民币兑美元盘中一举突破6.37关口,又创年内新低

路透北京5月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘大跌,盘中一举突破6.37关口,又创出年内新低.西班牙需外部援助的忧虑升温,欧元孱弱;人民币中间价大幅低开,即期汇价弱势难改.

"人民币继续大幅下跌,主要是受隔夜欧元大幅下挫的影响,"北京一国有银行交易员称,"央行也没什么维稳汇率的动作,近日(人民币)下跌加速了."

北京时间12:12,人民币兑美元即期报6.3730元,稍早最低探至6.3535元,上日收报6.3577元;中间价CNY=PBOC报在6.3355元,上日报6.3297元.

上述交易员进一步指出,其所在机构购汇盘较前明显萎缩,客户倾向观望等待人民币的反弹;但在其看来,希腊等外围问题解决不了,美元还是有可能会继续走强.

北京另一国有大行分析师亦指出,欧洲债务危机具有太大的不确定性,没有人可以明确知晓希腊果真退出欧元区的冲击会有多大,机构只能在抱着"冲击无法评估,会是灾难性后果"看法的同时,静静等待事态进展.

东京汇市,欧元兑美元周四触及两年低位,因有关西班牙可能需要外部援助来修复银行业问题的忧虑升温.[FRX/CN]

北京时间12:12,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3695/15元,上日尾盘报6.3545元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.4360/90,上日尾盘为6.4210元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>