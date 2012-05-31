普京发言人：俄不会改变对叙利亚问题的立场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月30日电---俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周三表示，俄罗斯不考虑改变对叙利亚的立场，任何向俄罗斯施压的企图都“不恰当”。
佩斯科夫对路透表示，在普京周五访问德法期间，俄联邦将继续秉承对叙利亚问题一如既往的立场。
普京将在短暂的德法访问期间会见德国总理默克尔和法国总统奥朗德。这也是他重返总统宝座后首次海外出行的一部分。
叙利亚胡拉镇大屠杀发生后，西方国家敦促俄罗斯放弃支持对叙利亚政府的支持。
当被问及俄罗斯是否面临来自西方国家和阿拉伯国家的压力，要求其改变立场时，佩斯科夫表示：“俄罗斯是一个拥有一以贯之外交政策的国家，任何施压行动都是不合适的。”
他表示，“没有人拥有胡拉镇大屠杀的明确信息，俄罗斯认为，在如此重要时刻任何人都不应该感情用事。”
俄罗斯外长拉夫罗夫表示，叙利亚政府和反对派都需要为叙利亚的杀戮事件负责。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。