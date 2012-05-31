版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 12:13 BJT

〔印尼卢比汇率〕印尼央行总裁预计卢比今明两年平均将在9,100-9,300

路透雅加达5月31日电---印尼央行总裁Darmin Nasution周四表示,该央行预计卢比兑美元2012年和2013年平均汇价在9,100-9,300之间.

印尼央行周二出手阻止卢比贬值,因卢比IDR=跌至2009年以来最低.

周四时卢比兑美元报9,550,今年以来已挫跌逾5%.(完)

--编译 戴素萍;审校 王兴亚

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐