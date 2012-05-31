更正:〔东京汇市〕欧元恐录得八个月来最大月度跌幅,因欧债危机升级

(更正:因译文有误,第一个小标题下第三段应为,"该指数今日或收在100个月移动均线上方,",非"100日"移动均线上方)

* 西班牙需要外部援助的忧虑升温

* 欧元/日圆接近1月触及的11年低位

* 美元/日圆触及三个半月低点,澳元/日圆触及六个月低点

* 美国公债收益率降至60年低位,不利美元/日圆

路透东京5月31日电---欧元兑美元恐录得至少八个月以来最大月度跌幅,因有关西班牙需要外部援助来解决其公共财政和银行业问题的可能性升高,令欧元区危机升级.

西班牙政府公债收益率升至六个月高位,德债收益率则降至纪录低点,令两种公债利差刷新纪录高位.令本就十分担心希腊可能退出欧元区的市场更加紧张.

"情况看起来开始不太乐观.似乎市场把西班牙作为继希腊之后的下一个目标,"三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino表示.

欧元兑美元EUR=一度低见1.2358,为2010年中来最低,当时在1.1876触底.该货币对本月已下跌6.6%,为去年9月来最大跌幅.

欧元兑日圆EURJPY=R亦跌至97.374,逼近1月所及11年低位97.04.目前很多交易商认为跌破该低点的机率非常高.

欧元下跌是受西班牙疑虑拖累,因为西班牙经济形势脆弱且银行业处境艰难,使其难以削减赤字,市场担心其或将需要援助.

迄今西班牙已排除其银行业向欧洲求援的可能性;欧盟金主德国坚决反对任何共同承担的欧洲银行业解决方案和担保体系.[ID:nSB1578402]

"现在有大量的避险潮.除非欧洲有政策上的配合,才能阻止这种情况,但现在市场没有见到,"三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示.

"在我们见到之前,大家所做的交易将是把损失最小化,而非赚取获利,"他并称.

**做最坏的打算**

西班牙绝不是投资者唯一的担忧,希腊民调也冲击市场.该民调显示在希腊6月17日大选前,支持和反对纾困的政党难分高下.

意大利债券收益率亦升穿6%,为5月以来首次;交易员还在谨慎地关注爱尔兰周四的公投是否会如预期那样支持欧洲新财政条约.

投资者试图避开欧元区,储存流动性高的资产,美元指数.DXY升至20个月高位83.11.该指数今日或收在100个月移动均线上方,为近10年来首见.

"从银行到企业,所有人现在都在做着准备,以确保自己需要资金时能够获得融资,"野村信托银行外汇经理Hideki Amikura说.

"无论怎么看,你都找不到理由来预期这种现象会出现逆转.我不得不认为欧元将跌破1.20美元."

美元兑日圆JPY=低见78.71日圆,为三个半月来最低,因投资者青睐日圆,尽管日本也是债台高筑.

美国公债收益率下跌亦扶助推低美元兑日圆,因该货币对同美日两国公债利差存在着很强的相关性.

美国10年期公债收益率US10YT=RR跌破1.6%,为至少60年来最低,与日本可比公债之间的利差接近数十年来最低水准.

目前美元兑日圆的关键支撑位是位于78.63的200日移动均线切入位.

澳元兑美元AUD=D4走低0.3%,至六个月新低0.9673,周三澳元重挫1.3%,因原油及其他商品价格急剧下跌.

日本账户卖出日圆同样拉低日圆,澳元/日圆AUDJPY=R跌至六个月低位76.26.

巴西央行周三一如预期地调降指标利率至纪录低点8.50%,原为9.00%.[ID:nSB1578522],凸显全球经济前景黯淡对大宗商品出口国和新兴市场构成冲击.

纽约 当日 今年来 2011年

0402GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2372 1.2370 +0.02 -4.43 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.73 79.09 -0.46 +2.33 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.40 97.80 -0.41 -2.18 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9706 0.9707 -0.01 +3.52 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5471 1.5480 -0.06 -0.41 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0299 1.0298 +0.01 +1.04 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9696 0.9708 -0.12 -5.17 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7522 0.7532 -0.13 -3.37 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 76.330 76.770 -0.57 -2.94 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 59.200 59.560 -0.60 -1.05 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.80 122.40 -0.49 +1.90 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2875 1.2877 -0.02 -1.91 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/杜明霞/李爽/侯向明/肖群英; 审校 张涛/于春红/隋芬

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