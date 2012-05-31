《外汇动态》日本散户保证金交易商在日圆升值之际追缴保证金

0348 GMT--据一家经纪商称,日本散户保证金交易商多数已对美元/日圆与澳元/日圆自昨日以来的跌势进行了处理,额外追加保证金而未削减仓位.

澳元兑日圆AUDJPY=R今日跌至六个月低位,令人揣测杠杆交易商可能正受到保证金追缴通知困扰,或正抛售日圆交叉货币对以填补亏损.

Invast Securities高管Hironobu Mikata称,虽然该公司为客户进行的美元/日圆与澳元/日圆止损卖盘是比以往更活跃,但他们也在投入额外现金保证金,速度是普通日子的三到四倍."客户们增多资金,试图保持仓位."其表示.

他补充说,若澳元兑日圆日跌幅限制在1日圆左右,东京金融交易所(TFX)的散户投资者一般不会缴械投降.(完)

--编译 隋芬;审校 郑茵

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