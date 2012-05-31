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市场报道 | 2012年 5月 31日 星期四 12:33 BJT

〔标题新闻〕摩根大通CIO对部分互换交易的计价与其总部不同,或致使其亏损被掩盖--彭博

注:首席投资办公室(Chief Investment Office,CIO)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8GV08Y]

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