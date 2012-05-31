〔中国债市动态〕中长债收益率回落明显,西班牙忧虑升温避险情绪加重

路透上海5月31日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率整体下行.由于投资者对西班牙忧虑升温,避险情绪加重,致中长端品种收益率回落.而短端受惠于缓和流动性,亦有所走低.

交易员表示,欧债危机所激发的避险意识已经深入人心,一旦有不利突发事件,收益率便迅速显示向下修正趋势.目前作为避险天堂的债券始终是投资者的重中之重.

他们并认为,欧洲问题悬而未决抑制了收益率单一"上涨"或者"下跌"的走势,波动成为主旋律.

"早盘受外围影响,收益率有一波下行,主要是中长端品种下行幅度比较明显...目前来看,欧洲问题对债市影响还是比较大,但是一旦缓解,对债市的影响也很大,反向作用."上海一券商交易员称.

西班牙政府的举债成本一路走高,国内股市触及九年低点,因投资者慑于银行业极度危险的状况,纷纷涌向相对安全的德国公债.

中国银行间市场流动性愈发宽裕,周四早盘七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS再跌逾20个基点(bp),迫近2%关口,盘中最低交易价更已跌至1.90%,月末银行资金需求偏弱,或是回购利率再下台阶的重要推手.[ID:nSB1579298]

剩余期限约9.74年的国债120004券最新双边报价tCN120004=CFXM为3.3600%/3.3400%而上日尾盘收报3.3900%/3.3600%