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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 12:28 BJT

《全球市场》风险资产下跌而美债、美元上涨,因对西班牙忧虑加剧

* MSCI不含日本的亚洲股指逼近年内低点,日经指数跌近2%

* 美国10年期公债收益率触及历史低点

* 欧元兑美元触及23个月低点,兑日圆创四个半月最低

* 油价延续跌势

路透东京5月31日电---股市和大宗商品市场周四挫跌,欧元兑美元跌至近两年低点,因西班牙举债成本飙升,加剧了市场对该国恐无力救助银行业,不得不寻求国际救援的担忧.

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