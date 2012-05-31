巴方改口协助美国抓捕拉登的巴国医生被判原因

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴基斯坦白沙瓦5月30日电---巴基斯坦法庭称，协助美国找到本·拉登（Osama bin Laden）下落的医生阿夫里迪（Shakil Afridi）是因帮助武装分子而被判入狱的，与他同美国中央情报局（CIA）的关系无关，从而令这起导致美巴关系紧张的案件再生枝节。
这是巴方对阿夫里迪获刑33年原因给出的第三种解释。
上周在阿夫里迪被Khyber部落法庭判刑后，巴基斯坦官员称，判决的理由是阿夫里迪协助CIA追捕本·拉登，犯下了叛国罪。
这一说法惹恼了美国官员，巴方随即又称阿夫里迪是个好色之徒。
但巴方周三向媒体公布的判决文书称，阿夫里迪被判入狱的原因是，他与武装组织伊斯兰军（Lashkar-e-Islam）关系密切，这相当于向国家宣战。
阿夫里迪的代理律师之一Samiullah Afridi周三也接到了判决文书，他看后表示不解。
他对路透说：“这些对他的指控与我们之前被告知的内容大相径庭。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。