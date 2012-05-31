《金属市场分析》LME待售,纽约CME趁势扩大在铜交易市场中的份额

* COMEX在铜期货市场的份额比三年前扩大一倍

* CME将市场份额大增称为"引爆点"

* 部分交易商称份额变化是暂时现象,与套利活动有关

路透纽约5月30日电---芝加哥商业交易所(CME)集团悄悄扩大在全球铜期货市场中的份额,侵蚀伦敦金属交易所(LME)近乎垄断的地位.而LME则在评估潜在买家,准备通过并购来改变处境.

据路透对两个交易所的数据分析结果,今年前四个月,纽约商品期货交易所(COMEX)合约的交易量大增47%,创下纪录最高水平.而LME合约的交易量只比去年增加11%.在北美以外地区,COMEX经常遭到忽视.

按交易吨数计算,今年1-4月COMEX在全球铜期货交易量中占有13.5%的份额,高于去年的近12%,更是三年前的两倍.全球总交易量包括上海期货交易所,但该交易所对许多外部投资者不开放.

今年LME占全球期货交易量的份额从略高于70%降至65%.2005年以来,LME的份额只有2009年一年低于70%,当时是因为上海交易量大增.五年以前,LME期铜交易量相当于COMEX的十倍多,而在今年4月,LME交易量相当于8,100万吨,仅是COMEX的五倍.

CME表示,交易量上升凸显了存在多年的一个趋势,该趋势推动地区市场合约逼近"引爆点",可能促使其走上全球性舞台.

但交易商与分析师对于这个趋势是短期现象还是长期转变,看法不同.

有些人认为,这来源于市场结构短期逆转导致的套利机会大增.还有人认为,它可能与明富环球(MF Global)的垮台有关.

一些分析师表示,COMEX交易量在2月和4月几度激增,似乎和LME期铜市场的"逆转"现象有关,在沉寂多年后再次引发套利活动.

LME铜库存长达数月的持续下降在2月份加快,导致现货价格高于指标三个月期价,出现了所谓的逆价差.这意味着买现货/卖远月合约以展延空仓的交易商每个月都在亏钱.

但COMEX情况却相反,库存逼近逾一年高点,呈现的是正价差,也就是远月合约价高于现货价格.套利交易人士于是纷纷从伦敦跑来纽约,寻求较低廉的价格和更有利的市场结构.

"在LME执行多空交易策略的基金都因为逆价差结构而亏钱,纷纷跑到COMEX,"一驻纽约的铜经纪商表示."我们听到客户说不在LME做交易了,只在COMEX做."

到了4月底,LME价格再次出现倒挂,现货和三个月期铜基差报价高达每吨155美元,虽然目前已降至约每吨35美元,却已是2011年初以来最长的逆价差期.

其他人则认为,这样的现象是明富环球垮台的后遗症.

明富环球破产后几个月内,美国的托管人就将客户担保品的72%归还,CME自身拿出5亿美元以加速退款.

明富环球英国子公司退还资金的速度则慢很多,这其中也包括LME客户在内.

"明富环球破产后,我认为一些基金选择留在美国做交易,因为付款上有些麻烦,什么是客户资金的定义也不同,"一交易员表示.他任职于某家很活跃的LME圈内交易商.

更大的竞争压力可能来自东方.比起CME,上海期交所被视为长期更强大的威胁.

但最大的风险可能来自于LME自身的改变.包括摩根大通和高盛在内的成员今年稍晚将投票决定是否出售持股.

不管结果如何,LME似乎都已步上迈向现代化的道路,不能回头.长期以来收取低廉手续费,不以获利为目的,而以扶助会员为主的任务行将结束.(完)