〔中国公开市场〕6月央票和正回购到期量2,890亿元,环比增逾两成

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月31日电---据路透统计显示,中国央行公开市场6月央票和正回购到期量合计2,890亿元人民币,较5月增逾两成.
其中,6月份央票到期量为90亿元,正回购到期量为2,800亿元.
以下为2012年6月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量
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2012/6/1 30 -- 30
6/2-6/8 20 500 520
6/9-6/15 10 800 810
6/16-6/21 -- 800 800
6/22-6/29 30 700 730
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90 2,800 2,890
注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
2.因端午节假期,6月最后一周统计时间段为6/22-6/29.(完)
--整理 冉莹/边竞; 审校 张喜良
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。