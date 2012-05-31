版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 13:35 BJT

〔中国公开市场〕6月央票和正回购到期量2,890亿元,环比增逾两成

路透上海5月31日电---据路透统计显示,中国央行公开市场6月央票和正回购到期量合计2,890亿元人民币,较5月增逾两成.

其中,6月份央票到期量为90亿元,正回购到期量为2,800亿元.

以下为2012年6月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量

-------------------------------------------------------------------

2012/6/1 30 -- 30

6/2-6/8 20 500 520

6/9-6/15 10 800 810

6/16-6/21 -- 800 800

6/22-6/29 30 700 730

-------------------------------------------------------------------

90 2,800 2,890

注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

2.因端午节假期,6月最后一周统计时间段为6/22-6/29.(完)

--整理 冉莹/边竞; 审校 张喜良

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐