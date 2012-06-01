《中国债券市场每日交易备忘》--6月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国青海庆华矿冶煤化集团5亿元人民币一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国盐业总公司10亿元一年期短融041258028,票面利率4.16% 三花控股集团6亿元一年期短融041258029,票面利率4.44% 江苏京沪高速公路公司5亿元一年期短融041261022,票面利率4.16% 绵阳科技城发展投资15亿元七年期固息债1280148,票面利率7.16% 上海张江集团7亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280154,票面利率5.60% 重庆能源投资集团10亿元五年期中票1282182,票面利率5.05% 广东南方报业传媒集团3.5亿元五年期中票1282183,票面利率5.05% 中航发动机控股公司30亿元五年期中票1282184,票面利率4.52% 邯郸交建公司6亿元五年期中票1282185,票面利率5.50% 北京有色金属研究总院8亿元三年期中票1282186,票面利率5.20% ============================================================================== 三、缴款: 招商证券( 600999.SS )40亿元三个月期短融1290001,票面利率3.20% 武汉国有资产经营公司6亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行30亿元一年期央票1101037到期兑付,参考收益率3.3058% 农业发展银行150亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)090407付息,基本利差0.20% 湘潭城投9亿元六年期固息债098095付息,票面利率5.89% 江苏交通控股25亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080068付息,票面利率3.40% 大同经济建设投资公司25亿元六年期固息债1180110付息,票面利率6.50% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --保监会发布通知,允许上市保险公司和上市保险集团公司发行次级可转换债券,并规定次级 可转债在转换为股份前,可以计入公司的附属资本. --权威人士透露,中国证监会和保监会将在鼓励保险资金等长期资金入市方面给予更大力度 的政策支持,未来将允许保险资金以专户或定向资管形式委托基金管理公司、证券公司管理.  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 边竞/曹巍浩; 审校 冉莹