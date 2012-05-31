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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 13:20 BJT

〔日本数据〕4月房屋开工较上年同期上升10.3%,建筑订单同比升16.2%

路透东京5月31日电---日本国土交通省周四公布,该国4月房屋开工较上年同期增加10.3%,为连续第三个月增长,部分受助于去年3月日本东北部区域地震和海啸灾害后的重建工作.

这是去年8月以来最大增幅.

4月建筑订单较上年同期上升16.2%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here) (完)

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--编译 李爽;审校 张若琪

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