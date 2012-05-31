经济不确定性对亚洲艺术品市场影响有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 王晋杰
路透香港5月31日电---尽管欧元区和中国经济不确定性增多，但在佳士得香港春季拍卖会上，仍有价值27亿港币的亚洲及中国艺术品、红酒及珠宝成交。
中国瓷器成交水平参差不齐，原因是大陆买家竞拍更具选择性，看好具有稀缺性、品质上乘及来源优良的拍品。
但中国近现代书画、古画及20世纪亚洲作品表现稳定，拍卖成交率超过90%。
佳士得亚洲艺术部主席暨国际总监石俊生(Jonathan Stone)称："买家竞价趋于理性，两年前市场中存在的投机因素有所减退……我认为，目前市场非常真实。"
中国经济增速料将放缓至13年来最低点。佳士得称，对香港春拍结果感到满意。
石俊生告诉路透："各地经济存在不确定性，但看似未对拍卖成交产生过多影响。"
尽管位于北京的大陆拍卖行，包括北京保利国际拍卖有限公司、中国嘉德国际拍卖有限公司和北京匡时国际拍卖有限公司，已打破索斯比和佳士得一度在中国艺术品市场份额的主导地位，但来自大陆的百万富翁和艺术品投资人，却推动香港成为仅次于纽约和伦敦的全球第三大艺术品拍卖中心。
但一些交易商表示，艺术品市场有失去涨势的迹象。
香港陶瓷品交易商Joey Low称："大陆收藏家的热情不如以往。成交价超过1,000万港币的拍品减少。在2010年和2011年，竞价是很疯狂的，但现在却已降温。"(完)
--编译：黎黎 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。