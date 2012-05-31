〔中国货币市场〕七天回购利率续降迫近2%关口,月末资金需求弱于预期(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海5月31日电---中国银行间市场流动性愈发宽裕,周四早盘七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS再跌逾20个基点(bp),迫近2%关口,盘中最低交易价更已跌至1.90%,月末银行资金需求偏弱,或是回购利率再下台阶的重要推手.

交易员指出,由于与隔夜品种利差已回归合理水平,之前市场普遍预期七年期回购利率下行空间已有限,而且月末银行需要调整存贷比,资金供给一般都会有所降温,但此次月末银行的资金需求明显弱于预期,令流动性更显泛滥.

"(七天回购利率)开盘就很低,加权就一直跟着拉下来了,"华东一银行交易员称.

她认为,以往月末银行为了应对贷存比考核,都有一定的资金需求,但当前贷款需求偏弱,贷存比考核压力减轻,银行在月末的资金反而过剩了,这也加剧了资金过剩的局面,并推动回购利率继续下滑.

交易员并指出,尽管公开市场连续第三周实现净回笼,但面对如此宽松的流动性影响甚微.

得益于降准释放的大量流动性,中国银行间资金面对于跨月因素反应淡定.为调节市场,平衡资金分布,央行公开市场亦连续第三周实现净回笼,规模达1,990亿元人民币.[CN/MMTCN]

目前七天期回购加权利率较隔夜品种利差约在26个bp左右,上日约为44个bp.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间13:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8865 1.9106 -2.41 4,819.86

七天CN7DRP=CFXS 2.1512 2.3462 -19.50 448.31

14天CN14DRP=CFXS 2.5034 2.5779 -7.45 73.83

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9028 1.9247 -2.19 2,027.20

七天CHICNY7D=CFXS 2.1483 2.3777 -22.94 110.02

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 6.6500 2.6100 +404.00 368.41

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0000 3.1550 -15.50 138.02

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.7500 2.8550 -10.50 0.57

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9100 1.9365 -2.65

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.1419 2.3300 -18.81

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.6000 2.6300 -3.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 1.8788 1.9058 -2.70

七天SHICNYSWD= 2.1375 2.3217 -18.42

三个月SHICNY3MD= 4.2068 4.2213 -1.45

===============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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