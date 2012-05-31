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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 13:36 BJT

〔印尼卢比汇率〕央行总裁称有信心今日稍晚将卢比/美元拉到9,450

路透雅加达5月31日电---印尼央行总裁Darmin Nasution周四表示,有信心在今日稍晚将印尼卢比兑美元IDR=拉到9,450附近.

Darmin Nasution称,"昨日我们勉力控制住了卢比的剧烈波动.昨日下午我看到卢比兑美元在9,430左右,我认为今日也会在这个(水准)附近."

"如果今日下午卢比兑美元在9,550附近,我有信心今日稍晚我们能将其拉到9,450."(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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