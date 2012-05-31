〔中国债市〕人民币利率互换跌势不改,预计6月市场将继续探底

路透上海5月31日电---中国人民币利率互换(IRS)周四续跌.希腊尚未从泥潭中脱离,西班牙危机又再度升温,避险情绪加深令IRS下行.分析人士认为,欧洲局势依然不稳定,国内经济短期内也难有明显起色,市场仍有下跌可能性.

6月向来是资金需求旺季,不过,北京一交易员认为,在流动性方面投资者确实没有感到太大隐忧,预计季节性因素并不会撼动宽松的资金面.IRS曲线陡峭化下移是大概率事件.

"市场(报价)还是个找底的过程,(曲线)走陡是大概率事件."他指出.

中国银行间市场流动性愈发宽裕,周四七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS再跌近20个基点(bp),迫近2%关口,盘中最低交易价更已跌至1.90%,月末银行资金需求偏弱,或是回购利率再下台阶的重要推手.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.4040/2.5040 2.4300/2.5250 2.5650/2.6600 2.7467/2.8417 2.7860/3.0660

周三 2.5367/2.6617 2.5271/2.6157 2.6514/2.7429 2.8357/2.9229 2.8600/3.1340

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变动 -0.1327/-0.1577 -0.0971/-0.0907 -0.0864/-0.0829 -0.0890/-0.0812 -0.0740/-0.0680

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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