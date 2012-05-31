〔中国债市〕人民币利率互换跌势不改,预计6月市场将继续探底

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海5月31日电---中国人民币利率互换(IRS)周四续跌.希腊尚未从泥潭中脱离,西班牙危机又再度升温,避险情绪加深令IRS下行.分析人士认为,欧洲局势依然不稳定,国内经济短期内也难有明显起色,市场仍有下跌可能性.
6月向来是资金需求旺季,不过,北京一交易员认为,在流动性方面投资者确实没有感到太大隐忧,预计季节性因素并不会撼动宽松的资金面.IRS曲线陡峭化下移是大概率事件.
"市场(报价)还是个找底的过程,(曲线)走陡是大概率事件."他指出.
中国银行间市场流动性愈发宽裕,周四七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS再跌近20个基点(bp),迫近2%关口,盘中最低交易价更已跌至1.90%,月末银行资金需求偏弱,或是回购利率再下台阶的重要推手.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 2.4040/2.5040 2.4300/2.5250 2.5650/2.6600 2.7467/2.8417 2.7860/3.0660
周三 2.5367/2.6617 2.5271/2.6157 2.6514/2.7429 2.8357/2.9229 2.8600/3.1340
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变动 -0.1327/-0.1577 -0.0971/-0.0907 -0.0864/-0.0829 -0.0890/-0.0812 -0.0740/-0.0680
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。