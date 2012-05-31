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市场报道 | 2012年 5月 31日 星期四 13:43 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元跌至15个月低点,因市场忧虑欧元区危机

路透苏黎世5月31日电---瑞郎兑美元周四跌至一年多低位,因市场对西班牙受困银行业和暴增的借贷成本忧虑攀升.

瑞士央行(SNB)于去年9月设定瑞郎/欧元的汇率上限于1.20,近日瑞郎/美元走势一直跟随欧元/美元.由于欧债危机,投资者避险情绪深重,瑞郎/欧元距1.20底限不远.

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