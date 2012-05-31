〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元跌至15个月低点,因市场忧虑欧元区危机

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透苏黎世5月31日电---瑞郎兑美元周四跌至一年多低位,因市场对西班牙受困银行业和暴增的借贷成本忧虑攀升.
瑞士央行(SNB)于去年9月设定瑞郎/欧元的汇率上限于1.20,近日瑞郎/美元走势一直跟随欧元/美元.由于欧债危机,投资者避险情绪深重,瑞郎/欧元距1.20底限不远.
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
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(除特别说明外，均为GMT时间) -- - 劳工部公布2月美国罢工报告 1445 - Markit公布2月综合采购经理人指数(PMI)终值 1500 - 供应管理协会(ISM)公布2月非制造业指数 1515 - 美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会。 1700 - 美联储副主席费舍尔于上述论坛午餐会发表演说 1715 - 美联储理事鲍威尔就“创新、科技与支付系统”发表讲话 1800 - 美联储主席叶伦在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话 1900 - 达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗主持一个小组讨论会 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)