伊朗取消与中国价值20亿美元的大坝工程合同--报导

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月31日电---中国官方媒体《环球时报》周四报导称，伊朗近日取消了原本授予一家中国公司价值20亿美元的水电站大坝建造工程合同。此举或引发中国当局的不满。
伊朗总统艾哈迈迪内贾德将于下周访问中国，出席上海合作组织峰会，届时他将与中国国家主席胡锦涛会晤，讨论伊朗核项目问题。
去年3月，伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，中国水电(601669.SS)与伊朗水电公司Farab签署了上述合同。该大坝位于伊朗西部省份洛雷斯坦（Lorestan），据描述，建成后将成为世界最高的大坝。此处水电站的设计发电量为1,500兆瓦。
《环球时报》称，伊朗政府已经决定取消这项合同。报导没有指明消息来源，也未提及取消的原因。
但报导援引伊朗媒体消息称，伊朗央行不满中方提供的融资方案。
暂未联系到中国水电就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。