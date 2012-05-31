〔全球经济〕韩国央行总裁称发达国家宽松货币政策威胁新兴市场--报导

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透法兰克福5月31日电---韩国央行总裁金仲秀周四表示,发达国家央行为抗击危机将大量流动性注入市场,是促成大宗商品价格上涨的部分原因,并会损及经济成长.
"货供增长与原材料价格走高之间有明确的联系,"金仲秀接受德国商报(Handelsblatt)采访时说.
"宽松的货币政策威胁全球经济成长."
他亦称,油价上涨是韩国经济增长和通胀面临的主要威胁.
金仲秀亦告诉该报,他担心一旦经济危机结束,从发达国家流向新兴市场的资金会立即回流,这会加剧新兴市场的波动性.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。