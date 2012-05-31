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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 14:10 BJT

〔全球经济〕美圣路易联储布拉德称,目前无采行更多量化宽松的可能

路透东京5月31日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称,

* 近期的美国数据好坏不一,但不足以改变对经济温和成长的预估.

* 如果情况恶化,美联储可能采取更多量化宽松措施,但目前没有这个必要.

* 欧洲必须迅速行动以防全球经济滑坡.

* 欧洲需要执行一项能够向市场保证他们有能力偿还债务的计划.

* 日本央行的资产购买计划将帮助其实现1%的通胀目标.(完)

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