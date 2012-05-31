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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 13:57 BJT

〔台湾股市〕逆转跌幅收高39.7点,台积电跳涨提振大盘

台币兑美元TWD=TP走软0.097,报29.859.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超64.13亿台币,为连续第九日卖超,累计金额为403.87亿.[ID:nST0522399]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW扩大至955.76亿台币,上日为948.12亿.(完)

--编译 李春喜;审校 张若琪

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